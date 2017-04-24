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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Поморье в преддверии Дня Победы стартовала акция «Георгиевская ленточка»

С 24 апреля по 9 мая волонтеры будут бесплатно раздавать на улицах Архангельска символы Победы.

Координатором акции в регионе выступает региональный центр «Патриот». В муниципальные образования региона по заранее поданным заявкам уже передано более 80 тысяч георгиевских лент. 

Кроме того, жители могут получить георгиевские ленточки из рук волонтёров, которые будут раздавать их на улицах городов и посёлков с 24 апреля и до 9 мая.

Так, 24 апреля с 16 часов ленточки будут раздавать у центра «Патриот», 25 апреля с 17 часов у здания правительства области, 30 апреля с 16 часов возле памятника Юнгам, 1 мая с 12 часов на площади Мира, 4 мая с 16 часов возле стелы «Архангельск – город воинской славы», 7 мая с 16 часов у монумента Победы, 9 мая с 12 часов возле центра «Патриот».

  
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просмотров: 69
дата: 24.04.17 | 14:28
комментариев: 1
0 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
РФ закупила в Китае 30 тонн (50 000 км) георгиевской ленточки. Надел ленточку - помог Китаю
24.04.17
15:15
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