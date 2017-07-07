В Поморье выросли минимальные размеры пособий у работающих граждан

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет были проиндексированы.

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 4% и составил 7 800 рублей. В связи с этим повышается и минимальный размер пособий.

Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет (40% от среднего заработка) в Архангельской области у работающих родителей, ушедших в отпуск по уходу за ребенком не ранее июля этого года, теперь составляет не менее 3744 рублей, в Северодвинске, Пинежском, Мезенском, Лешуконском районах – не менее 4368 рублей.

При этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком, установленный федеральным законодательством, остается на том же уровне: Архангельской области - 7357,64 рублей, в Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах –8583,92 рублей.