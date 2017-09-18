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Общество | Главные новости

В Поморье вышли на след четы риэлторов, убивших из-за жилья ветерана и его сестру

сегодня 18:11
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По подозрению в организации и совершении преступления с целью завладения квартирой пенсионеров, расположенной в центре Архангельска, задержаны шестеро жителей областного центра, включая супружескую пару, оказывающую услуги по сделкам с недвижимостью.
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История с поимкой так называемых «черных риэлторов» началась после обнаружения 12 сентября 2017 года в реке Юрас около моста недалеко от улицы Мостостроителей двух безжизненных тел: 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 77-летней сестры.

Первичный осмотр показал, что мужчина и женщина были задушены. По факту убийства двух лиц было возбуждено уголовное дело. Меньше недели потребовалось правоохранителям, чтобы выйти на след подозреваемых в совершении преступления.

Оказалось, все дело в недвижимости, которой владели пенсионеры. В кровавой драме, разыгравшейся из-за однокомнатной квартиры, замешены шестеро человек, все они уже задержаны, говорится в сообщении регионального следственного управления. 

Как полагают следователи, двое супругов, занимающихся оказанием риэлтерских услуг населению, предложили пенсионерам свою помощь в продаже квартиры. Получив отказ, семейная парочка решила совершить убийство, чтобы завладеть объектом недвижимости. Через двух пособников были найдены и исполнители, которые 11 сентября 2017 года задушили пожилых людей, вывезли тела к реке Юрас и сбросили их в воду. Завершить свое черное дело преступникам не удалось.

Задержанные по делу архангелогородцы помещены под стражу - суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении всех участников преступления меру пресечения в виде ареста. В настоящее время производится сбор доказательственной базы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены экспертизы.


 

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Vadimych
18.09.17
18:19
Когда началась война-ветерану было 11 лет .
 
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