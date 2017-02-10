В Архангельской области большинство владельцев материнского капитала (почти 34 тысячи семей) направили средства на улучшение жилищных условий.

Более 5 тысячи семей потратили деньги на образовательные услуги (оплата яслей, детского сада, университета или проживание в общежитии).

Отметим, средства материнского капитала можно также направить на накопительную пенсию мамы, а с 2016 года - на покупку товаров и оплату услуг для детей-инвалидов.

В 2017 году размер выплаты за второго ребенка составляет 453 026 рублей.

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.