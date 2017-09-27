В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков

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27 сентября, среда 10:33
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Отмечается, что в случае принятия нового ГОСТа Росстандартом, ему будут обязаны подчиняться все производители подобных напитков, - сообщают "Известия".
Специалисты уверены, что пониженная крепость коктейлей позволит сократить пагубные последствия среди наиболее активных потребителей этого напитка, женщин и молодежи.
В новом стандарте предлагается также запретить искусственный подсластитель и ограничить использование ортофосфорной кислоты. Более того, проект стандарта предполагает требования к маркировке, которая должна иметь надпись, предупреждающую о вреде потребления алкоголя.
Напомним, Минздрав зафиксировал снижение уровня потребления алкоголя в России. Если в 2008 года уровень употребления спиртных напитков среди россиян составлял 18 литров на душу население в год, то в 2017 этот показатель уменьшился до 10,3. В целом, по данным Минздрава, утверждение, что Россия – самая пьющая страна, это не более, чем миф.
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