Александр Булак неоднократно выезжал на территорию Северо-Кавказского региона в составе сводного отряда органов внутренних дел. Седьмая по счету командировка оказалась для него роковой. 19 апреля 2002 года прапорщик милиции Булак в составе группы ОМОНа выполнял специальное задание в одном из районов города Грозного Чеченской республики.
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий Александр услышал щелчок противопехотной мины. Оттолкнув шедшего впереди командира взвода, прапорщик закрыл его собственным телом. В результате взрыва четверо бойцов получили ранения разной степени тяжести. Александр Булак принял на себя основной удар, от полученных ран он скончался в госпитале Моздока 23 апреля. Дома его ждали маленькая дочь и жена.
Перед воспитанниками «Беломорца» с рассказом о герое выступил заместитель командира ОМОН территориального управления Росгвардии, ветеран боевых действий Сергей Ильин, служивший вместе с ним. Александр Николаевич Булак родился 28 февраля 1971 года в д. Чухчерема Холмогорского района Архангельской области, в возрасте 20 лет поступил на службу в органы внутренних дел, с 1997 года служил в ОМОНе.
В 2001 году был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, прапорщик милиции Александр Булак посмертно награжден орденом Мужества. Его имя навечно занесено в списки личного состава ОМОНа. На здании школы-интерната, где учился Александр Николаевич, установлена мемориальная доска.
Сегодня на городском кладбище Северодвинска почтить память Александра Булака собрались его родные, близкие, друзья и сослуживцы из территориального управления Росгвардии.