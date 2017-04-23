Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Северодвинске почтили память бойца архангельского ОМОНа 15 лет назад, 23 апреля, скончался сотрудник архангельского ОМОНа Александр Булак. В канун трагической даты в северодвинской школе-интернате «Беломорец», выпускником которой являлся Александр Николаевич, прошли памятные мероприятия. Александр Булак неоднократно выезжал на территорию Северо-Кавказского региона в составе сводного отряда органов внутренних дел. Седьмая по счету командировка оказалась для него роковой. 19 апреля 2002 года прапорщик милиции Булак в составе группы ОМОНа выполнял специальное задание в одном из районов города Грозного Чеченской республики.



Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий Александр услышал щелчок противопехотной мины. Оттолкнув шедшего впереди командира взвода, прапорщик закрыл его собственным телом. В результате взрыва четверо бойцов получили ранения разной степени тяжести. Александр Булак принял на себя основной удар, от полученных ран он скончался в госпитале Моздока 23 апреля. Дома его ждали маленькая дочь и жена.



Перед воспитанниками «Беломорца» с рассказом о герое выступил заместитель командира ОМОН территориального управления Росгвардии, ветеран боевых действий Сергей Ильин, служивший вместе с ним. Александр Николаевич Булак родился 28 февраля 1971 года в д. Чухчерема Холмогорского района Архангельской области, в возрасте 20 лет поступил на службу в органы внутренних дел, с 1997 года служил в ОМОНе.



В 2001 году был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, прапорщик милиции Александр Булак посмертно награжден орденом Мужества. Его имя навечно занесено в списки личного состава ОМОНа. На здании школы-интерната, где учился Александр Николаевич, установлена мемориальная доска.



Сегодня на городском кладбище Северодвинска почтить память Александра Булака собрались его родные, близкие, друзья и сослуживцы из территориального управления Росгвардии. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fsvng_ao просмотров: 121

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