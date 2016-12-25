В квартирах и гаражах преступной группы были найдены пустые бутылки, пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью и предположительно поддельные акцизы.

Сотрудники полиции при участии представителей регионального управления ФСБ и Росалкорегулирования установили нескольких человек, занимающихся незаконным изготовлением и реализацией алкогольной продукции.

В ходе обысков были обнаружены бутылки без акцизных марок, этикетки от алкогольной продукции, пустые бутылки и крышки к ним, а также емкости из полимерного материала со спиртосодержащей жидкостью. Также были найдены акцизы, предположительно содержащие признаки подделки.

Обнаружена была и готовая к реализации крупная партия алкогольной продукции - около 3800 литров. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе областной полиции.