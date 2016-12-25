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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Северодвинске полицейские «накрыли» цех по изготовлению контрафактного алкоголя

В квартирах и гаражах преступной группы были найдены пустые бутылки, пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью и предположительно поддельные акцизы.

Сотрудники полиции при участии представителей регионального управления ФСБ и Росалкорегулирования установили нескольких человек, занимающихся незаконным изготовлением и реализацией алкогольной продукции.

В ходе обысков были обнаружены бутылки без акцизных марок, этикетки от алкогольной продукции, пустые бутылки и крышки к ним, а также емкости из полимерного материала со спиртосодержащей жидкостью. Также были найдены акцизы, предположительно содержащие признаки подделки.

Обнаружена была и готовая к реализации крупная партия алкогольной продукции - около 3800 литров. По данному факту было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе областной полиции. 

  
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просмотров: 818
дата: 25.12.16 | 13:03
комментариев: 11
0 0
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Комментарии пользователей
Виктор К. (5)
Пошли круги ,дали отмашку, сейчас накроют везде по одному два цеха и опять тишина.
25.12.16
16:49
+
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Boater (2)
В Сев-ске еще с 90-х этот бизнес процветал.
25.12.16
13:38
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fantazer (1)
Как что-то, где-то случилось, так быстро "находят", что по сути не скрывалось. Наверняка были и есть подобные "заначки" на всякий не предвиденный случай. Тогда возникает другой вопрос, а почему раньше не прикрыли!?
25.12.16
13:32
+
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