20-летняя девушка в течение долгого времени занималась получением крупных партий наркотиков и их расфасовкой. Покупателей находили через сеть Интернет. Возбуждено уголовное дело.

С целью заработать дополнительные деньги, северодвинка сама регулярно делала так называемые «закладки». Также сбытом занимался её 18-летний сообщник, через которого оперативники и вышли на девушку. Отметим, что они оба являлись наркоманами.

Кроме того, во время расследования дела в лесу недалеко от Северодвинска полицейские нашли тайник, где девушка прятала наркотики. Всего у неё изъято более 1,2 кг запрещенного вещества.

Как рассказали в пресс-службе областного полицейского ведомства, молодой северодвинке грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, её сообщнику — до 15 лет колонии.