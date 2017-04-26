Прибывшим сотрудникам Росгвардии администратор торговой точки сообщила, что один из посетителей вынес из магазина несколько упаковок товара, не заплатив за него. Женщина пыталась остановить грабителя, но он ударил ее и скрылся. В результате администратору понадобилась помощь медиков скорой помощи.
По горячим следам экипаж вневедомственной охраны задержал злоумышленника, которым оказался ранее судимый местный житель 1972 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.