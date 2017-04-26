Архангельск: Общество

фото, видео с места события В Северодвинске сотрудники Росгвардии задержали грабителя продуктового магазина Накануне вечером в Северодвинский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине на Беломорском проспекте неизвестный совершил грабеж. Прибывшим сотрудникам Росгвардии администратор торговой точки сообщила, что один из посетителей вынес из магазина несколько упаковок товара, не заплатив за него. Женщина пыталась остановить грабителя, но он ударил ее и скрылся. В результате администратору понадобилась помощь медиков скорой помощи.



По горячим следам экипаж вневедомственной охраны задержал злоумышленника, которым оказался ранее судимый местный житель 1972 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fsvng_ao просмотров: 60

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