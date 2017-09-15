В Северодвинске судебный пристав прикинулся бухгалтером, чтобы найти должника

В Северодвинске, чтобы встретиться с должницей, судебному приставу пришлось представиться бухгалтером организации, где та раньше работала.Никаких мер к погашению имеющихся задолженностей женщина не предпринимала, официально нигде не работала, по месту регистрации не проживала и от встреч с судебными приставами всячески уклонялась. В результате гражданка Ш. была объявлена в розыск.В ходе разыскных мероприятий были проверены адреса возможного пребывания должницы, однако обнаружить её там не удалось. Неоднократные звонки на установленный номер мобильного телефона гражданки Ш. также результатов не дали: женщина на контакт не шла, сразу же сбрасывала вызовы.Для защиты нарушенных прав взыскателей, и в первую очередь, несовершеннолетних детей, судебным приставам пришлось пойти на хитрость. Установив, что гражданка Ш. несколько лет назад работала в одной из организаций города, судебный пристав под видом бухгалтера данной организаций связалась с должницей. В разговоре «бухгалтер» сообщила, что у предприятия перед бывшей работнице имеется небольшой долг, и недоплаченные якобы денежные средства необходимо срочно передать гражданке Ш. Женщины договорились о встрече в офисе бухгалтерии.В назначенное время должница явилась в офис, однако ждали её там не бухгалтер с деньгами, а судебные приставы. Женщине разъяснили, что она находится в исполнительном розыске и в отношении неё вынесено постановление о принудительном приводе. Гражданка Ш. была доставлена в службу судебных приставов, где с неё было отобрано объяснение о причинах уклонения от погашения задолженностей, а также составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Наказание за данное правонарушение женщине назначит суд, а если она и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то будет привлечена уже к уголовной ответственности.