В социальной сети появилось видео, на котором в городе корабелов на пустыре за торговым центром «Сити» дерутся двое подростков. Вокруг них десятки зрителей кричат и подбадривают юных «гладиаторов».

Из видео понятно, что это не просто уличная драка, а настоящий бойцовский клуб, где есть свои правила. В роли судьи выступает щуплый подросток с битой. Драка происходит в несколько раундов, запрещается бить лежачего и драться с голыми кулаками. Есть информация, что поединки проходят каждую субботу.



Следственные органы уже проводят по данному факту проверку.



В социальной сети мнения пользователей относительно драк подростков разделились. «В наше время под мостом собирались и дрались, милицию тоже вызвали, но освещенности было меньше! Все поколения этим занимались!», - считает Павел Москаленко. Его поддерживает Ольга Волкова: «Пусть бьются, если им нравится. Гормоны играют, в голову ударяют. Лишь бы не убили никого».



Противоположного мнения придерживается Лида Ежова: «Господи! Какой ужас! Парни, девчонки! Неужели вам нечем больше заняться? Хорошо стоять зрителем, кричать и фотографировать, а если вам дать по лицу, будет не очень приятно. Что за дикость биться квартал на квартал. Вы что, животные какие?».

