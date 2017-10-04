В Шенкурском районе грабители устроили пожар, чтобы скрыть следы убийства

В сентябре при разборе последствий пожара квартиры в поселке Шелашский были обнаружены тела двух пенсионеров. В ходе судмедэкспертизы стало ясно, что оба мужчины были сначала зарезаны. Возбуждено уголовное дело.

10 сентября произошел пожар в одном из домов в поселке Шелашский. В огне погибли двое мужчин в возрасте 57 лет и 61 года. В результате судебно-медицинской экспертизы вскрылись факты, указывающие на то, что смерть пенсионеров наступила от ножевых ранений, а пожар был организован, чтобы скрыть следы убийства.

Под подозрение попали два жителя Шенкурского района в возрасте 37 и 33 лет, которые во всем сознались. По версии следствия, двое пьяных мужчин ночью зашли в незапертую квартиру, разбудили одного из хозяев и потребовали деньги. Получив отказ, один из задержанных ударил его кухонным ножом. Проснувшегося второго домочадца они зарезали, как очевидца убийства. Затем, чтобы скрыть следы преступления, грабители подожгли занавески и матрас.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Следствие продолжается.