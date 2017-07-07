В Ширшинском психоневрологическом интернате вспыхнула эпидемия чесотки

Как заявили новодвинцы, с сентября 2016 года в медучреждении один за другим начали заболевать чесоткой сначала пациенты, а потом и медперсонал. На пике эпидемии заболеванием было охвачено около 100 человек. Руководство учреждения, по мнению заявителей, не предприняло необходимых мер, чтобы избежать распространения опасного заболевания.



- Если подтвердится информация, которая изложена в заявлении, должны быть возбуждены уголовные дела по этим фактам в этом скандально известном учреждении. Здесь просматривается нарушение целого ряда федеральных законов и медицинских регламентов. Учитывая, что большинство медперсонала проживает в Новодвинске, вызывает серьезное беспокойство эпидемиологическая обстановка в городе бумажников. Мы требуем от санитарных властей срочно вмешаться в ситуацию и провести соответствующую проверку, - заявил Юрий Шаров.

Как заявил областной парламентарий, депутатские запросы немедленно были направлены в областную прокуратуру и в региональный Роспотребнадзор. Результаты проверки будут также опубликованы.