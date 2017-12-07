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Общество | Главные новости

В Соломбале будет построена новая лаборатория Центра изучения Арктики

вчера 17:26
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Утверждена адресная инвестиционная программа по строительству научно-лабораторного комплекса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН на 2018-2019 год. 
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Фото: ria.ru

Проектом предполагается строительство в Архангельске четырехэтажного комплекса с современными лабораториями и оборудованием для научных исследований, а также ботаническим садом. Он появится в Соломбале напротив завода «Красная кузница».

Напомним, Центр изучения Арктики начал свою работу в Архангельске в 2016 году. В него входят пять научных институтов и два филиала в Приморском районе и Ненецком автономном округе, включающих 22 лаборатории, сейсмическую сеть и информационно-селекционный центр, а также Российский музей центров биологического разнообразия. Учреждение проводит комплексные фундаментальные и прикладные научные исследования, направленные на социально-экономическое развитие и повышение качества жизни населения арктических территорий, комплексное освоение природных ресурсов и решение других важнейших задач.

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