В Соломбале будет построена новая лаборатория Центра изучения Арктики

Проектом предполагается строительство в Архангельске четырехэтажного комплекса с современными лабораториями и оборудованием для научных исследований, а также ботаническим садом. Он появится в Соломбале напротив завода «Красная кузница».

Напомним, Центр изучения Арктики начал свою работу в Архангельске в 2016 году. В него входят пять научных институтов и два филиала в Приморском районе и Ненецком автономном округе, включающих 22 лаборатории, сейсмическую сеть и информационно-селекционный центр, а также Российский музей центров биологического разнообразия. Учреждение проводит комплексные фундаментальные и прикладные научные исследования, направленные на социально-экономическое развитие и повышение качества жизни населения арктических территорий, комплексное освоение природных ресурсов и решение других важнейших задач.