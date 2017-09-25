В Соломбале местные жители растащили предназначенный для ремонта дороги гравий

Хронологию исчезновения стройматериалов опубликовала местная жительница в соцсети. Женщина стала свидетельницей того, как огромная куча гравия за несколько дней превратилась в маленькую горку.

В прошлую среду подрядчик завез гравий для ремонта разбитой дороги на улице Полярная. Отсутствие охраны и бесхозность стройматериалов сразу заинтересовали местных жителей. К куче гравия один за другим потянулись с тачками жители окрестных частных домов, подъезжали даже грузовики.

Нерасторопность и рассеянность подрядчика привела к тому, что к утру понедельника дорогу ремонтировать было уже нечем.

По словам жительницы окрестной пятиэтажки, аборигены «освоили» два «Камаза» гравия за 4 дня. Загадкой остается и то, почему после завоза стройматериалов подрядчик на месте так и не появился.