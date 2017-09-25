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Общество | Главные новости

В Соломбале местные жители растащили предназначенный для ремонта дороги гравий

сегодня 13:07
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Хронологию исчезновения стройматериалов опубликовала местная жительница в соцсети. Женщина стала свидетельницей того, как огромная куча гравия за несколько дней превратилась в маленькую горку.
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В прошлую среду подрядчик завез гравий для ремонта разбитой дороги на улице Полярная. Отсутствие охраны и бесхозность стройматериалов сразу заинтересовали местных жителей. К куче гравия один за другим потянулись с тачками жители окрестных частных домов, подъезжали даже грузовики.

Нерасторопность и рассеянность подрядчика привела к тому, что к утру понедельника дорогу ремонтировать было уже нечем.

По словам жительницы окрестной пятиэтажки, аборигены «освоили» два «Камаза» гравия за 4 дня. Загадкой остается и то, почему после завоза стройматериалов подрядчик на месте так и не появился. 

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Ксения Ш.
25.09.17
14:17
Местная шалупень не дремлет, уже поди у своих гаражей засыпали всё
 
+ 0 -
Vadimych
25.09.17
13:28
Хе, два камаза Тут вон целую Ж/Д ветку- нАсыпь умыкнули. Как и не было. )
 
+ 0 -
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