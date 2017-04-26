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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В Соломбале началась реконструкция набережной Георгия Седова

Преобразится должен участок набережной от улицы Маяковского до улицы Кедрова. Стоимость проекта оценивается в 510 миллионов рублей.

В настоящее время на объекте завершаются работы по геодезической разбивке участка строительства. Часть денег на работы в рамках софинансирования выделило Федеральное агентство водных ресурсов. Сумма федеральной субсидии на 2017 год составила 68,9 млн рублей.

После того, как река очистится ото льда, подрядчик преступит к подготовительным работам, а затем к устройству шпунтовой стенки и железобетонной надстройки. 

Напомним, строительство новой набережной пройдёт в два этапа. В первую очередь будут выполнены работы по берегоукреплению. Будут возведены более 850 метров новых защитных сооружений.

Вторым этапом станет благоустройство набережной: организация прогулочной зоны, обустройство спусков к воде, в том числе – специально оборудованных для маломобильных групп населения. Закончить реконструкцию набережной планируется в 2019 году. 

  
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дата: 26.04.17 | 17:22
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