Преобразится должен участок набережной от улицы Маяковского до улицы Кедрова. Стоимость проекта оценивается в 510 миллионов рублей.

В настоящее время на объекте завершаются работы по геодезической разбивке участка строительства. Часть денег на работы в рамках софинансирования выделило Федеральное агентство водных ресурсов. Сумма федеральной субсидии на 2017 год составила 68,9 млн рублей.

После того, как река очистится ото льда, подрядчик преступит к подготовительным работам, а затем к устройству шпунтовой стенки и железобетонной надстройки.

Напомним, строительство новой набережной пройдёт в два этапа. В первую очередь будут выполнены работы по берегоукреплению. Будут возведены более 850 метров новых защитных сооружений.

Вторым этапом станет благоустройство набережной: организация прогулочной зоны, обустройство спусков к воде, в том числе – специально оборудованных для маломобильных групп населения. Закончить реконструкцию набережной планируется в 2019 году.