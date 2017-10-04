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Общество | Главные новости

В ТОП-500 лучших школ России вошли пять образовательных учреждений Поморья

сегодня 15:32
216 1
Перед Днем учителя выбирают и награждают за труд и достижения не только педагогов, но и учебные заведения. Специалисты Московского центра непрерывного математического образования оценили работу сорока тысяч школ России.
 >
Фото: arhcity.ru
Смотрели школы по результатам обязательного государственного экзамена (который сдают после 9 класса) и Всероссийских олимпиад школьников.

При поддержке Министерства образования и науки РФ составили перечень 500 лучших школ России, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. Приятно отметить, что в этот список попали и пять образовательных учреждений Поморья: Архангельский государственный лицей имени М. В. Ломоносова», школа №6 с углублённым изучением иностранных языков, две архангельских гимназии №3 и № 6, а также средняя школа №45, - сообщают РИА Новости. 
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Сергей С.
04.10.17
16:09
школа №6 с углублённым изучением иностранных языков и Гимназия № 6 - это ни одно и тоже заведение???...
 
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