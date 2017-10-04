В ТОП-500 лучших школ России вошли пять образовательных учреждений Поморья

Перед Днем учителя выбирают и награждают за труд и достижения не только педагогов, но и учебные заведения. Специалисты Московского центра непрерывного математического образования оценили работу сорока тысяч школ России.

Смотрели школы по результатам обязательного государственного экзамена (который сдают после 9 класса) и Всероссийских олимпиад школьников.При поддержке Министерства образования и науки РФ составили перечень 500 лучших школ России, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. Приятно отметить, что в этот список попали и пять образовательных учреждений Поморья: Архангельский государственный лицей имени М. В. Ломоносова», школа №6 с углублённым изучением иностранных языков, две архангельских гимназии №3 и № 6, а также средняя школа №45, - сообщают РИА Новости.