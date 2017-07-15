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Общество | Главные новости

В Вельском районе «черные лесорубы» оставили от соснового леса одни пни

сегодня 14:55
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В ходе совместного рейда активистов народного фронта с сотрудниками ОМВД и работниками лесничества обнаружена и пресечена незаконная рубка древесины.
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На момент выявления нарушений, на территории государственного лесного фонда в квартале 29 выдела 16, 15 Вельского лесничества Шадринского участкового лесничества, было уже спилено 123 кубометров леса.

По оценке экспертов регионального отделения ОНФ, лесному фонду причинен ущерб в размере 690 тыс. руб. По этому факту следственный отдел ОМВД России по Вельскому району возбудил уголовное дело в отношении установленных лиц.

«Мы продолжаем сталкиваться с варварской рубкой леса. Для «черных лесорубов» летний период – удобное время во всех отношениях, – прокомментировал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Александр Голубин. – В последнее время именно Вельский район становится эпицентром незаконных рубок. Всем известно, кто пилит лес, – это одна из агрофирм, но наказание за нарушение лесного законодательства к ней применяют в виде небольших штрафов. Необходимо усилить меры по борьбе с незаконной вырубкой лесов на территории Вельского лесничества. В связи с данными фактами региональное отделение ОНФ обратится в прокуратуру Архангельской области».

 

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