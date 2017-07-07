В Вельском районе отец ученицы насмерть разбился во время ремонта школы
сегодня 10:07
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Несчастный случай произошел накануне днем при проведении ремонтных работ в средней школе в поселке Кулой. Мужчина погиб при падении с высоты второго этажа.
Погибший был отцом ученицы, которая занимается в этой школе. Мужчина поднимался на крышу здания через слуховое окно по деревянной лестнице, ступени сломались, и он упал на землю. От полученной травмы 46-летний житель Поморья скончался на месте.
Следственные органы проводят по данному факту проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.