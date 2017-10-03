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Общество | Главные новости

В Вельском районе произошло убийство с расчленением

сегодня 10:27
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Накануне ночью в кухне квартиры, расположенной в поселке Аргуновский Вельского района, следователи нашли мертвого мужчину с ножевыми ранениями и отрезанной головой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Фото: russia-space.travel
В ходе следствия по подозрению в убийстве был задержан 26-летний местный житель.
По данным регионального следственного управления СКР России, мужчины сидели на квартире и распивали алкоголь. Вскоре между ними произошел конфликт. Один из мужчин смертельно ударил приятеля ножом, а затем решил расчленить тело.
 
От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и агрессивным поведением приятеля.
 
Назначены экспертизы, проводятся допросы, в том числе хозяйки квартиры, которая стала очевидцем конфликта. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
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