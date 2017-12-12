В Вилегодском районе семья лишилась дома из-за лопнувшей лампочки

Накануне вечером загорелся частный дом в деревне Дьяконово. Хозяева собрались в магазин и услышали, что лопнула лампочка, однако значения этому не придали. Через несколько минут в доме разгорелся пожар.

В Вилегодском районе хозяева частного дома услышали громкий хлопок. В коридоре лопнула лампочка, встроенная в потолочную плитку. Однако жители не придали этому значения и пошли по своим делам, а через полчаса очевидцы заметили возгорание в доме и вызвали пожарных.

Прибывшим огнеборцам удалось спасти из дома материальные ценности на сумму 250 тыс. рублей. В результате пожара здание значительно повреждено огнем: уничтожена кровля и перекрытия, выгорели изнутри стены.

Как сообщает arh112, причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Короткое замыкание привело к возгоранию изоляции проводов, затем огонь перекинулся на стеллажи с книгами и распространился по всему дому.