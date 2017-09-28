В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод

В Белозерском районе Вологодской области прошла презентация завода по выпуску продукции углубленной деревообработки, построенного при кредитной поддержке ВТБ.

На реализацию проекта ООО «Белозерсклес», входящего в холдинг «Череповецлес», ранее банк ВТБ предоставил две невозобновляемые кредитные линии: в размере 600 млн рублей и 2,5 млн евро сроками на семь и пять лет соответственно.

Руководитель департамента корпоративной сети банка ВТБ – старший вице-президент Руслан Еременко отметил: «Новое высокотехнологичное обрабатывающее производство послужит не только динамичному росту бизнеса холдинга «Череповецлес», но также предоставлению более 130 рабочих мест, дополнительному привлечению инвестиций в регион, развитию лесоперерабатывающей отрасли Северо-Запада и России и сферы импортозамещения в целом».

26 сентября состоялся запуск лесопильного цеха завода – открыты линии сухой и сырой сортировки доски. На заводе установлено современное оборудование, его производственные мощности позволят ежегодно перерабатывать свыше 200 тысяч кубометров леса и выпускать 100 тысяч кубометров сухих пиломатериалов. Совокупный объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.