В администрации Архангельска новое назначение

Директором департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением назначен Михаил Портянко.

Михаил Николаевич родился в 1978 году, закончил ПГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция» и Финансовый университет при правительстве Российской федерации по специальности «финансы и кредит».

Начинал свою профессиональную деятельность юрисконсультом Архангельского юридического центра, затем работал помощником председателя областного Собрания депутатов в секретариате управления делами, заместителем начальника организационного управления аппарата Архангельского областного Собрания депутатов.