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Общество | Главные новости

В администрации Архангельска новое назначение

сегодня 16:59
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Директором департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением назначен Михаил Портянко.
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Фото: arhcity.ru

Михаил Николаевич родился в 1978 году, закончил  ПГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция» и Финансовый университет при правительстве Российской федерации по специальности «финансы и кредит».

Начинал свою профессиональную деятельность юрисконсультом Архангельского юридического центра, затем работал помощником председателя областного Собрания депутатов в секретариате управления делами, заместителем начальника организационного управления аппарата Архангельского областного Собрания депутатов.

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