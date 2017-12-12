В архангельской школе завершается ремонт рухнувшего весной козырька

В мае этого года в школе №48 на острове Хабарка произошло обрушение козырька центрального входа. Сейчас ремонтные работы там завершаются, уже в этом году школьники смогут воспользоваться новым входом в учебное заведение.

В ночь на 13 мая 2017 года в школе на острове Хабарка произошло обрушение козырька центрального входа. Во время происшествия никто не пострадал, так как этот вход в здание был признан аварийным, с 2015 года не использовался и был огорожен металлическим забором.

Сейчас там выполнены работы по кладке стен крыльца и усилению железобетонных конструкций, установлен козырек здания, на ступеньки крыльца монтируется резиновое покрытие для безопасности юных горожан. До конца года работы будут завершены и школьники получат возможность заходить в учебное заведение через центральный вход.

Напомним, сразу после происшествия бывший глава департамента образования администрации Архангельска Владимир Меженный заявлял, что ремонт запланирован на 2019 года.