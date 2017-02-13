Заключенный архангельской колонии отсудил через Европейский суд у властей почти 11 тысяч евро за непригодные условия содержания. Региональное управление тюремного ведомства пояснило, что информация о решении суда к ним не поступала.

Кроме того, в региональном УФСИН подчеркнули, что исправительное учреждение, колония №22, ликвидирована в августе 2013 года. Условия содержания заключенных в исправительных колониях находятся под постоянным контролем руководства УФСИН. Их соответствие требованиям действующего законодательства проверяется надзорными органами.

Напомним, что по словам мужчины, в одном узком бараке проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными. Еду подавали в грязной посуде, а из умывальника текла только холодная вода.