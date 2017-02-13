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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В архангельском УФСИН не знали об ужасном содержании арестантов в плесецкой колонии

Заключенный архангельской колонии отсудил через Европейский суд у властей почти 11 тысяч евро за непригодные условия содержания. Региональное управление тюремного ведомства пояснило, что информация о решении суда к ним не поступала.
Кроме того, в региональном УФСИН подчеркнули, что исправительное учреждение, колония №22, ликвидирована в августе 2013 года. Условия содержания заключенных в исправительных колониях находятся под постоянным контролем руководства УФСИН. Их соответствие требованиям действующего законодательства проверяется надзорными органами. 

Напомним, что по словам мужчины, в одном узком бараке проживали 105 человек, здоровые люди содержались вместе с больными. Еду подавали в грязной посуде, а из умывальника текла только холодная вода.

 

  
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просмотров: 269
дата: 13.02.17 | 18:11
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Эти лица нетрадиционной ориентации в ЕСПЧ не знают, что у нас в жилых домах не везде горячая вода из крана течет. А жалобщику просто баранину не дали халяльную, чем причинили страдания (он сам писал). Пусть скажет спасибо, что дубинку в очко не засунули, как одному на днях в Париже.
13.02.17
18:16
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