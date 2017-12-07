В архангельском баре мужчина решил выяснить отношения с помощью ружья и шила

Вечером 16 ноября в кафе-баре поселка Затон разгорелся конфликт между двумя посетителями. Один из них пустил в ход ружье и шило. Возбуждено уголовное дело.

Вечер в кафе-баре на улице Речников закончился вызовом полиции и госпитализацией одного из посетителей. 61-летний местный житель выстрелил в своего знакомого из одноствольного ружья, а затем нанес тому удар шилом в живот. Благодаря помощи медиков пострадавший остался жив.

В пресс-службе регионального следственнго управления СКР пояснили, что причиной конфликта послужили финансовые обязательства, которые имелись у мужчин друг перед другом.



