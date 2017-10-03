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Общество | Главные новости

В архангельском центре для детей с аутизмом «Азимут» состоялся первый выпуск

сегодня 11:51
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30 детей прошли курс индивидуальных занятий с психологами, дефектологами, специалистом по АФК и декоративно-прикладным видам творчества, музыкальным работником. Все они остаются на дистанционном сопровождении специалистов центра.
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В Центре для детей с аутизмом «Азимут» подвели итоги пятимесячной работы. Учреждение активно развивается, количество посещающих детей растет и, как сказала директор Центра Мария Пискунова: «У нас очень много маленьких, но очень значимых для детей, родителей и нас, педагогов, побед».

На встрече присутствовали представители мэрии Архангельска, профильных министерств правительства Архангельской области: здравоохранения, образования и науки, труда, занятости и социального развития, специалисты СГМУ, коррекционной школы №31, областного психоневрологического диспансера, педагоги «Азимута».
 
По словам Марии Пискуновой, в центре состоялся первый выпуск: 30 детей прошли курс индивидуальных занятий с психологами, дефектологами, специалистом по АФК и декоративно-прикладным видам творчества, музыкальным работником. Все они остаются на дистанционном сопровождении специалистами центра.
 
Следует отметить, что в центре практикуются европейские подходы. Наблюдение врачом психиатром за аутичным ребенком в ходе коррекционных занятий осуществляется для выявления причин аутоагрессии и своевременной медикаментозной терапии. В этой связи для специалистов «Азимута» важно межведомственное взаимодействие. Со стороны министерства здравоохранения заинтересованность в этом есть – на встрече говорили о работе в тесной связке педиатра, психотерапевта, канистерапевта, коррекционного дефектолога, поскольку чем раньше будет выявлено и диагностировано то или иное нарушение, тем больше будет возможностей для корректировки и подготовки ребенка к школе.
 
Представителями СГМУ было поддержано предложение о привлечении студентов старших курсов с профильных факультетов к прохождению медицинской практики и работе в «Азимуте».
 
Расширяется география детей, получивших интенсивы: Коноша, Северодвинск и даже город Тихвин (Ленинградская область). В ближайшее время прибудут детки из Онежского, Виноградовского, Устьянского, Мезенского районов, Вельска и Северодвинска. При этом, как подчеркнула директор, требуется усиление диагностики в районах области. Было отмечено, что министерство здравоохранения будет координировать работу трех кабинетов диагностики расстройств аутистического спектра (РАС) в Архангельске, Северодвинске и Котласе.
 
«Центр работает точечно и адресно. Сегодня это единственное подобное в регионе учреждение, принимающее детей на безвозмездной основе по индивидуальным программам. Наша задача – сделать его региональным центром компетенций методологического и ресурсного сопровождения. По истечению 5-ти месяцев работы мы готовы к расширению имеющихся площадей, так как уже проработана модель функционирования центра. Подбор помещения - в активной стадии, ведь в очереди на получение психолого-педагогической помощи сейчас находится 40 детей с РАС, и цифра эта с улучшением диагностики в районах и городах будет расти», - сообщила руководитель Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» Юлия Ковалева. Она добавила, что деятельность Центра имеет экономическую значимость и для государства, и для родителей, чьи дети выходят на новый, более качественный уровень жизни и социализации.
 
Педагоги «Азимута» постоянно обновляют знания, поэтому в конце сентября они прошли трехдневный семинар у коллег из Пскова, которые специально приехали в Архангельск, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Следует отметить, что в России практика Псковской области по коррекционной работе с детьми с тяжелыми видами заболеваний является одной из ведущих. В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области на сопровождении находятся 300 детей. Специалисты Пскова отметили, что за такой короткий промежуток времени в «Азимуте» очень хорошо откорректированы дети и отлично выстроена работа мультидисциплинарной бригады специалистов.
 
По мнению участников, в том числе из министерства образования и науки Архангельской области, встреча прошла в атмосфере конструктивизма и межведомственной заинтересованности. Было решено отработать модель совместных мероприятий – будь они с образовательной составляющей или досуговой, также необходима синхронизация программ детских дошкольных и образовательных учреждений, повышение квалификации специалистов и педагогов на базе центра «Азимут», который готов стать единой диалоговой площадкой.
 
Автор: korpo
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В архангельском центре для детей с аутизмом «Азимут» состоялся первый выпуск
В архангельском центре для детей с аутизмом «Азимут» состоялся первый выпуск
30 детей прошли курс индивидуальных занятий с психологами, дефектологами, специалистом по АФК и декоративно-прикладным видам творчества, музыкальным работником. Все они остаются на дистанционном сопровождении специалистов центра.
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