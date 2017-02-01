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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В архангельском магазине «Афанасий» торговали запрещёнными одеколонами

С 27 по 31 января 2017 года региональным управлением Роспотребнадзора при участии полиции было проверено 26 торговых точек, в которых изъято 46 единиц запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 4,1 литра.

Так, в магазине «Афанасий» на улице Садовой в Архангельске продавался лосьон «Огуречный» (68% этилового спирта) и различные одеколоны с содержанием этилового спирта более 70%. Все запрещенные к реализации товары были изъяты в ходе проверки.

Напоминаем, с 27 января на 60 суток на территории Архангельской области ведён временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции. В случае обнаружения в продаже подобных товаров просьба сообщить в региональное управление Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69.

  
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просмотров: 130
дата: 01.02.17 | 11:41
комментариев: 2
1 0
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Запрещенный одеколон! Даже в СССР до такого не смогли додуматься, а эти смогли ... .
01.02.17
11:50
+
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