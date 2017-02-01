С 27 по 31 января 2017 года региональным управлением Роспотребнадзора при участии полиции было проверено 26 торговых точек, в которых изъято 46 единиц запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 4,1 литра.

Так, в магазине «Афанасий» на улице Садовой в Архангельске продавался лосьон «Огуречный» (68% этилового спирта) и различные одеколоны с содержанием этилового спирта более 70%. Все запрещенные к реализации товары были изъяты в ходе проверки.

Напоминаем, с 27 января на 60 суток на территории Архангельской области ведён временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции. В случае обнаружения в продаже подобных товаров просьба сообщить в региональное управление Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» (8182) 20-05-69.