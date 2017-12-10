В бюджете Архангельской области нет денег на обеспечение «северных» сверх МРОТ
сегодня 11:44
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Власти Поморья будут вынуждены обратиться в Правительство РФ с просьбой о предоставлении дополнительных субсидий региональному бюджету с учётом необходимости исполнения решения Конституционного суда.
Об этом заявила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, комментируя вердикт, который поставил точку
в длительном споре об оплате труда в повышенном размере в северных районах страны.
Для исполнения решения Конституционного суда потребуются дополнительные финансовые средства, при этом бюджет региона на 2018 год уже сформирован, отметила вице-премьер правительства региона.
Напомним, на минувшей неделе Конституционный суд России постановил начислять так называемые «северные» надбавки сверх МРОТ. Такое решение было принято по итогам рассмотрения обращений жительниц Карелии, Алтайского края и Иркутской области.
Однако, с учетом и без того дефицитного бюджета
региона исполнять судебное решение без дополнительного финансирования из федерального центра не представляется возможным.