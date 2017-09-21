В деле главы Котласского района о взятке стараниями следователей возникли махинации

В ходе расследования коррупционного дела в отношении главы Котласского района Светланы Бральниной вскрылись дополнительные факты противоправной деятельности чиновницы.

Главу района подозревают также в совершении трех преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием лицом своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

Как полагают следователи, в период с 2012 по 2016 годы чиновница, используя доверительные отношения и свой авторитет как должностного лица, убедила трех человек передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась.



Напомним, Светлана Бральнина была задержана в мае 2017 года. Ее обвиняют в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам при госконтрактах. Сейчас глава Котласского района находится под домашним арестом.