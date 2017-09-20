В дни Маргаритинки в Архангельске традиционно перекроют ряд близлежащих к ней улиц
сегодня 18:13
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С 21 по 24 сентября в областной столице пройдёт Маргаритинская ярмарка. В этот период ряд улиц города, примыкающих к торговой территории, будут частично закрыты для движения.
Согласно полученной в администрации города информации, в дни Маргаритинки проезд будет полностью закрыт по трём транспортным артериям.
Улица Иоанна Кронштадтского, связывающая проспекты Троицкий и Ломоносова, будет перекрыта в следующие дни и часы:
- 20 сентября – с 8 до 20 часов;
- 21 сентября с 7 до 20.00;
- 22 сентября с 8 до 20.00;
- 23 сентября с 8 до 20.00;
- 24 сентября с 8 до 20.00.
Нечётную сторону отрезка улицы Выучейского от Ломоносова до Троицкого закроют для проезда в следующие промежутки:
- 21 сентября с 10:00 до 19:30;
- 22 сентября с 10:00 до 19:30;
- 23 сентября с 10:00 до 19:30;
- 24 сентября с 10 до 17.00.
Участок проспекта Чумбарова-Лучинского, пролегающий от улицы Иоанна Кронштадтского до улицы Выучейского, станет недоступен для машин в указанные интервалы:
- 21 сентября с 10:00 до 19:30;
- 22 сентября с 10:00 до 19:30;
- 23 сентября с 10:00 до 19:30;
- 24 сентября с 10 до 17.00.