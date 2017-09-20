В дни Маргаритинки в Архангельске традиционно перекроют ряд близлежащих к ней улиц

Согласно полученной в администрации города информации, в дни Маргаритинки проезд будет полностью закрыт по трём транспортным артериям.Улица Иоанна Кронштадтского, связывающая проспекты Троицкий и Ломоносова, будет перекрыта в следующие дни и часы:- 20 сентября – с 8 до 20 часов;- 21 сентября с 7 до 20.00;- 22 сентября с 8 до 20.00;- 23 сентября с 8 до 20.00;- 24 сентября с 8 до 20.00.Нечётную сторону отрезка улицы Выучейского от Ломоносова до Троицкого закроют для проезда в следующие промежутки:- 21 сентября с 10:00 до 19:30;- 22 сентября с 10:00 до 19:30;- 23 сентября с 10:00 до 19:30;- 24 сентября с 10 до 17.00.Участок проспекта Чумбарова-Лучинского, пролегающий от улицы Иоанна Кронштадтского до улицы Выучейского, станет недоступен для машин в указанные интервалы:- 21 сентября с 10:00 до 19:30;- 22 сентября с 10:00 до 19:30;- 23 сентября с 10:00 до 19:30;- 24 сентября с 10 до 17.00.