Накануне на телеканале «Россия 24» вышел первый выпуск ток-шоу «Позиция». Темой дискуссии была установка памятника Сталину в Архангельске. Голоса зрителей в студии распределились почти поровну, с небольшим перевесом сталинистов.

Установку монумента в центре города отстаивали депутат Гордумы Александр Афанасьев и доцент кафедры отечественной истории САФУ Андрей Репневский, против выступали профессор САФУ Юрий Барашков и историк Михаил Копица.

По словам Репневского через лагеря во времена Сталина прошло несколько миллионов человек, расстреляно около 800 тысяч. Однако профессор подчеркивает, что в эту цифру вошли и уголовные преступники. Историк Копица утверждает, что реальные цифры гораздо больше.

«Мы хотим взять все лучшее из прошлой эпохи, из опыта наших предков, сделать работу над ошибками и пойти по пути прогресса», - сказал депутат Афанасьев. В интервью уже после программы сталинисты признали, что общество пока далеко от примирения по этому вопросу.

«Памятники делаются для украшения среды и для истории, надо, чтобы приятно было рядом с этими памятниками жить, а не проноситься мимо и с опаской оглядываться на товарища Сталина», - подытожил Юрий Барашков.

Голоса гостей студии также разделились, с небольшим перевесом больше оказалось сталинистов (53%).

Напомним, пока памятник Иосифу Виссарионовичу временно установлен на охраняемой парковке за торговым центром «БУМ».



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