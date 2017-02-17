наверх
Новости Архангельска
17 февраля, пятница 16:51
$57.74
61.30
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.02.17
Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!
232
16.02.17
Краболовы привередничают
103
16.02.17
День семейного отдыха в Коковинке
98
15.02.17
Более 100 участников зарегистрировались на «Проектный завод» в Архангельске
95
15.02.17
В Каргополе впервые за последние 20 лет возрождена хоккейная команда «Энергетик»
81
16.02.17
«Титан-Щит»: 18 лет надежной охраны
78
15.02.17
На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью
77
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В эфире телеканала сошлись противники и сторонники памятника вождю в Архангельске

Накануне на телеканале «Россия 24» вышел первый выпуск ток-шоу «Позиция». Темой дискуссии была установка памятника Сталину в Архангельске. Голоса зрителей в студии распределились почти поровну, с небольшим перевесом сталинистов.

Установку монумента в центре города отстаивали депутат Гордумы Александр Афанасьев и доцент кафедры отечественной истории САФУ Андрей Репневский, против выступали профессор САФУ Юрий Барашков и историк Михаил Копица.

По словам Репневского через лагеря во времена Сталина прошло несколько миллионов человек, расстреляно около 800 тысяч. Однако профессор подчеркивает, что в эту цифру вошли и уголовные преступники. Историк Копица утверждает, что реальные цифры гораздо больше.

«Мы хотим взять все лучшее из прошлой эпохи, из опыта наших предков, сделать работу над ошибками и пойти по пути прогресса», - сказал депутат Афанасьев. В интервью уже после программы сталинисты признали, что общество пока далеко от примирения по этому вопросу.

«Памятники делаются для украшения среды и для истории, надо, чтобы приятно было рядом с этими памятниками жить, а не проноситься мимо и с опаской оглядываться на товарища Сталина», - подытожил Юрий Барашков.

Голоса гостей студии также разделились, с небольшим перевесом больше оказалось сталинистов (53%).

Напомним, пока памятник Иосифу Виссарионовичу временно установлен на охраняемой парковке за торговым центром «БУМ». 

Видеоматериал по теме: программа "Позиция" 

  
версия для печати
  
просмотров: 215
дата: 17.02.17 | 15:21
комментариев: 1
видео Видеосопроводжение
0 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Копица-историк? Или заурядный учителишка истории с больным ЧСВ? А то, что Барашков мимо памятников проносится с опаской-это проблема психиатров. Они фобиями , вроде, должны заниматься? И как же обществу не быть далёким от примирения, если благодаря таким вот долбойобам, эту тему постоянно муссируют. Не уймутся никак. И даже в этой статейке-, всех одним клеймом заклеймили-сталинисты. Де6илы, блеать.
17.02.17
16:22
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080