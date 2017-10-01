В ходе рейда «хрюш» работники архангельского «Спара» признали запущенность магазина
сегодня 13:24
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В поле зрения активистов движения «Хрюши против» попал магазин «Спар», расположенный в торговом комплексе «Титан Арена». В ходе рейда волонтеры нашли в супермаркете шесть тележек просроченной и непригодной к употреблению продукции.
Магазин «Спар» на Воскресенской, 20 давно известен покупателям в Архангельске огромными очередями и нерасторопностью кассиров. Недочеты в работе торговой точки выявил и рейд волонтеров движения «Хрюши против».
Среди некачественной и просроченной продукции, найденной активистами, оказались гнилые дыни и арбузы, колбаса, сосиски, молочные продукты, пиво, сыр, печенье и другие товары.
По словам вышедшего к ревизорам администратора магазина, в «Спаре» недавно полностью сменился коллектив: «Прежние сотрудники сильно запустили магазин, сейчас мы начинаем все это «разгребать». Супермаркет очень большой, объемы большие, не успеваем».
В итоге рейда все найденные продукты были утилизированы и не попадут обратно на витрину.
14:18