С 29 апреля навигация открывается в южных районах области: города Котлас и Коряжма, Котласский, Вельский, Вилегодский, Ленский, Каргопольский, Коношский, Няндомский, Устьянский, Красноборский, Шенкурский муниципальные районы.
С 1 мая право выхода на воду получают судоводители Верхнетоемского, Виноградовского и Плесецкого муниципальных районов.
С 9 мая откроют навигацию города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а также Онежский, Холмогорский, Пинежский, Приморский муниципальные районы.
С 15 мая навигация откроется в самых северных районах – Мезенском и Лешуконском муниципальных районах, а также в сельском поселении «Соловецкое» Приморского муниципального района.