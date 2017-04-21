Архангельск: Общество

фото, видео с места события В южных районах Архангельской области навигация откроется 29 апреля Правительство Архангельской области утвердило сроки открытия навигации на водных объектах Архангельской области. С 29 апреля навигация открывается в южных районах области: города Котлас и Коряжма, Котласский, Вельский, Вилегодский, Ленский, Каргопольский, Коношский, Няндомский, Устьянский, Красноборский, Шенкурский муниципальные районы. С 1 мая право выхода на воду получают судоводители Верхнетоемского, Виноградовского и Плесецкого муниципальных районов. С 9 мая откроют навигацию города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а также Онежский, Холмогорский, Пинежский, Приморский муниципальные районы. С 15 мая навигация откроется в самых северных районах – Мезенском и Лешуконском муниципальных районах, а также в сельском поселении «Соловецкое» Приморского муниципального района. версия для печати просмотров: 114

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