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Архангельск: Общество

     

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В колониях Поморья налажено производство более 600 видов продукции

Вопросы взаимовыгодного взаимодействия обсудили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и начальник областного управления службы исполнения наказаний Алан Купеев.

Приносящая доход деятельность, связанная с привлечением арестантов, организована в 14 подразделениях областной уголовно-исполнительной системы. По итогам 2016 года там было произведено продукции, выполнено работ и оказано услуг почти на 800 миллионов рублей. В колониях региона налажено производство более 600 видов продукции.

В ходе расширенного совещания обсуждалось использование промышленного потенциала учреждений УФСИН для обеспечения организаций областного и муниципального подчинения.

Важным направлением в деятельности УФСИН является расширение сотрудничества с бизнес-структурами по созданию совместных производств. Предоставляя свое сырье или оборудование, предприниматель получает производственную площадь и рабочие руки. В минувшем году было организовано совместное производство с 22 такими коммерческими организациями. При этом было трудоустроено 1059 осужденных.

Работа позволяет отбывающим наказание, большинство из которых являются жителями региона, погашать иски и выплачивать алименты. 


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автор: u29
просмотров: 35
дата: 01.02.17 | 16:50
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