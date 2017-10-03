В коряжемской колонии появилось огромное поле с подсолнухами и рожью
сегодня 15:54
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Осужденные приступили к оформлению фасадов изолированных участков отрядов, где проживают заключенные.
Руководство колонии совместно с психологами учреждения подобрали рисунки, которые творческие осужденные изображают на огромных "полотнах".
Первой пробной работой стал участок на пути в столовую учреждения – его украсил южный пейзаж. Занятые на работах в художественной мастерской осужденные с энтузиазмом откликнулись на предложение и, как признаются, им было интересно поэкспериментировать с масштабом и цветовой гаммой.
Напомним, ранее дельфины украсили
один из объектов на производственной зоне исправительной колонии №5.