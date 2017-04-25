Двенадцать замечательных девушек — студенток высших школ и институтов САФУ будут бороться в этот день за титул «Краса Арктики». В 2017 году к традиционным номинациям конкурса добавлена еще одна — «Выбор студенчества».
29 апреля в главном корпусе федерального вуза состоится финальное шоу, на котором будет определена победительница очередного студенческого конкурса красоты и эрудиции, но уже сейчас любой желающий может выбрать понравившуюся участницу и поддержать её в интернет-голосовании
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Напомним, конкурс красоты, грации и интеллекта проводится в САФУ уже в шестой раз, обладательницей титула «Краса Арктики-2016» стала студентка Высшей школы экономики и управления САФУ Полина Поливаная.