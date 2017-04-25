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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В крупнейшем архангельском вузе выберут очередную «Красу Арктики»

Финал открытого студенческого конкурса красоты и эрудиции будет проходить в главном корпусе Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова 29 апреля в 17 часов.
Двенадцать замечательных девушек — студенток высших школ и институтов САФУ будут бороться в этот день за титул «Краса Арктики». В 2017 году к традиционным номинациям конкурса добавлена еще одна — «Выбор студенчества».

29 апреля в главном корпусе федерального вуза состоится финальное шоу, на котором будет определена победительница очередного студенческого конкурса красоты и эрудиции, но уже сейчас любой желающий может выбрать понравившуюся участницу и поддержать её в интернет-голосовании.

Напомним, конкурс красоты, грации и интеллекта проводится в САФУ уже в шестой раз, обладательницей титула «Краса Арктики-2016» стала студентка Высшей школы экономики и управления САФУ Полина Поливаная.

  
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дата: 25.04.17 | 17:55
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