В лагере под Ярославлем архангельские дети-сироты заболели кишечной инфекцией

Накануне стало известно о том, что пятерым детям, отдыхавшим в ярославском оздоровительном лагере «Чёрная речка», был поставлен предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. По информации властей Ярославской области, деятельность лагеря приостановлена. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора начали обследования.Результаты проверки специалистов ещё не известны, тем не менее, некоторые СМИ поспешили назвать виновниками инфекции юных уроженцев Архангельской области. Ни одного официального подтверждения этой информации на данный момент нет.Стоит подчеркнуть, что перед отправкой в лагерь все дети прошли специальное медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем.- В этом лагере отдыхали 55 детей-сирот из Архангельской области. В связи с приостановлением работы лагеря «Чёрная речка» был оперативно организован вывоз наших детей. В составе поезда, которым они возвращаются, выделен отдельный вагон. На перроне встречать их будут бригады медиков и других специалистов, которые проведут весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, - рассказала заместитель министра образования и науки Архангельской области Светлана Маневская.Трое юных северян сейчас проходят лечение. Их выздоровление и возвращение в Архангельск будет находиться на контроле правительства Поморья.Необходимо добавить, что для всех ребят, чей отдых прервался, будут организованы путёвки в новые лагеря.