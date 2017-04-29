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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В лесах Архангелськой области наступает пожароопасный сезон

Установление пожароопасного сезона обусловлено рядом факторов, в том числе плюсовой дневной температурой воздуха, сходом снежного покрова с полей и других открытых участков местности, а также активным таянием снега в лесах на юге области.
С 1 мая запрещено:
 
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
 
- оставлять костёр непотушенным до полного прекращения тления;
бросать горящие спички и окурки;
 
- выжигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
 
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан – до 3 000 рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. Санкция за бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, ещё строже: для жителей и гостей региона – до 4 000 рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.
 
С 1 мая региональная диспетчерская служба Единого лесопожарного центра будет работать в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00, (8182) 41-06- 41.
  
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просмотров: 86
дата: 29.04.17 | 15:03
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