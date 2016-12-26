Жители отдаленных районов в первую ночь 2017 года смогут добраться в центр города на муниципальном транспорте, чтобы принять участие в праздничных гуляниях. Восемь автобусных маршрутов будут работать с часу ночи до четырёх утра.

Расписание движения автобусов в новогоднюю ночь:

№ 3 МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка, (1:00 из Затона, 3:10 с пл. Мира);

№ 6 ЖД Вокзал – ул. Кедрова, (с 0:30 до 4:00, интервал 20-30 мин. по маршруту Кедрова – Главпочтамт, ЖДВ – Главпочтамт);

№ 12 МР Вокзал – Аэропорт «Архангельск», (1:00 из Аэропорта, 3:10 с пл. Мира);

№ 22 ул. Силикатчиков – Лесозавод №22, (1:00; 2:00 с Экономии до пл. Мира, 1:30, 3:15 от пл. Мира до Экономии);

№ 31 Автовокзал – п. Цигломень, (1:00 из Цигломени, 3:10 с пл. Мира);

№ 42 Новый поселок – ул. Кедрова, (с 1:00 до 4:00, интервал 30-40 мин.);

№ 60 МР Вокзал – ул. Малиновского, (с 1:00 до 4:30, интервал 20 мин.);

№ 70 МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия, (с 1:00 до 4:00, интервал 30 мин, по маршруту Экономия – маг. «Орбита»).

Добавим, что 31 декабря 2016 года муниципальный транспорт будет ходить до 20:30-21:00 с сокращенным выходом в вечернее время. 1 января автобусы будут курсировать с интервалом 15-40 минут в зависимости от маршрута.

2 и 3 января 2017 года движение будет осуществляться по сокращенным графикам, а с 4 января по графикам выходного дня.

Более подробную информацию можно узнать на сайте администрации Архангельска.