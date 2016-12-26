наверх
Новости Архангельска
26 декабря, понедельник 18:00
$60.85
63.54
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
23.12.16
Почта России успешно обрабатывает рекордные объемы отправлений в пиковый период
137
23.12.16
Итальянский язык, новая группа с нуля! Начало занятий - 11 января
106
23.12.16
Ирина Третьякова назначена коммерческим директором макрорегиона Северо-Запад Tele2
86
25.12.16
В Росгвардии рекомендуют жителям Поморья активней использовать портал госуслуг
74
25.12.16
Кадастровики рассказали специалистам об особенностях учета отдельных видов объектов
68
23.12.16
В Детской школе искусств № 5 «Рапсодия» завершились Дни фортепианной музыки
66
22.12.16
Tele2 упакует новогодние подарки северян
55
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В новогоднюю ночь в Архангельске выйдут на линию автобусы восьми маршрутов

Жители отдаленных районов в первую ночь 2017 года смогут добраться в центр города на муниципальном транспорте, чтобы принять участие в праздничных гуляниях. Восемь автобусных маршрутов будут работать с часу ночи до четырёх утра.

Расписание движения автобусов в новогоднюю ночь:

№ 3 МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка, (1:00 из Затона, 3:10 с пл. Мира);

№ 6 ЖД Вокзал – ул. Кедрова, (с 0:30 до 4:00, интервал 20-30 мин. по маршруту Кедрова – Главпочтамт, ЖДВ – Главпочтамт);

№ 12 МР Вокзал – Аэропорт «Архангельск», (1:00 из Аэропорта, 3:10 с пл. Мира);

№ 22 ул. Силикатчиков – Лесозавод №22, (1:00; 2:00 с Экономии до пл. Мира, 1:30, 3:15 от пл. Мира до Экономии);

№ 31 Автовокзал – п. Цигломень, (1:00 из Цигломени, 3:10 с пл. Мира);

№ 42 Новый поселок – ул. Кедрова, (с 1:00 до 4:00, интервал 30-40 мин.);

№ 60 МР Вокзал – ул. Малиновского, (с 1:00 до 4:30, интервал 20 мин.);

№ 70 МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия, (с 1:00 до 4:00, интервал 30 мин, по маршруту Экономия – маг. «Орбита»).

Добавим, что 31 декабря 2016 года муниципальный транспорт будет ходить до 20:30-21:00 с сокращенным выходом в вечернее время. 1 января автобусы будут курсировать с интервалом 15-40 минут в зависимости от маршрута.

2 и 3 января 2017 года движение будет осуществляться по сокращенным графикам, а с 4 января по графикам выходного дня.

Более подробную информацию можно узнать на сайте администрации Архангельска.  

  
версия для печати
  
просмотров: 293
дата: 26.12.16 | 14:43
комментариев: 0
0 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2016 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080