14 февраля в Архангельске начнутся состязания лучших учащихся профтеха – первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» WorldSkills Russia.

Турнир будет принимать у себя областной Дом молодёжи. 25 человек будут показывать свои навыки и умения.



Состязания пройдут по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах. Акцент будет сделан на практический этап - в течение трёх дней студенты будут выполнять различные виды работ.



Стоит отметить, что чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» проходит под эгидой движения WorldSkills Russia. Его главная цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Именно поэтому состязания проходят в атмосфере открытого посещения площадок всеми желающими. Более того, для привлечения интереса к чемпионату будут организованы различные мастер-классы.



Новый формат турнира потребовал серьёзной подготовки. В частности, для каждой компетенции было закуплено оборудование, соответствующее мировым стандартам. Конкурсанты прошли специальные подготовительные сборы. Все площадки подготовлены к работе.

Оценивать уровень подготовки наших студентов будут национальные эксперты движения WorldSkills Russia.



Церемония торжественного открытия чемпионата студентов профтеха пройдёт в областном Доме молодёжи 14 февраля в 9:00.