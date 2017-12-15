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Общество | Главные новости

В пьяном бреду сто ударов ножом вонзил архангелогородец своему приятелю

сегодня 16:10
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На окраине Архангельска мужчина зверски расправился с приятелем. Теперь дело рассмотрят в суде.
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Фото: imenno.ru
25-летний житель Архангельска написался и поссорился со своим знакомым. Инцидент произошел 2 июля в комнате дома 32 по улице Воронина. Мужчина более ста раз ударил ножом приятеля по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Тот от полученных травм скончался на месте.
 
Сейчас нападавший находится под стражей. Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд, - сообщили в областной прокуратуре. 
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