В пьяном бреду сто ударов ножом вонзил архангелогородец своему приятелю

25-летний житель Архангельска написался и поссорился со своим знакомым. Инцидент произошел 2 июля в комнате дома 32 по улице Воронина. Мужчина более ста раз ударил ножом приятеля по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Тот от полученных травм скончался на месте.Сейчас нападавший находится под стражей. Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд, - сообщили в областной прокуратуре.