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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

В плесецком лесу местные жители нашли тело пропавшей пенсионерки

Жительница Североонежска пропала 13 апреля. В тот день ей позвонили родственники, старушка рассказала им, что находится в лесу, но где именно объяснить не смогла. Больше она на телефонные звонки не отвечала.

75-летняя пенсионерка страдала гипертонией и сахарным диабетом, кроме того у нее наблюдались проблемы с памятью. Поиски бабушки в парковой зоне не увенчались успехом.

Информация о пропаже пожилой женщины была передана на местное телевидение. Это сообщение увидел охотник и вспомнил, что накануне на противоположном берегу реки Икса он видел женщину, которая шла вверх по реке, а потом свернула в лес.

15 апреля на поиски отправилась оперативная группа областной службы спасения, но обнаружить женщину не удалось. Лишь 22 апреля местные жители, которые продолжили розыски, нашли тело пенсионерки у реки Икса.

  
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дата: 25.04.17 | 15:48
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