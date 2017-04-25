С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Архангельска участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья.

Неограниченное количество телеграмм ветеранам можно отправлять по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Архангельского филиала Почты России.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений участники ВОВ могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья общей продолжительностью до 100 минут.



