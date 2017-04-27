Глава региона встретился с профсоюзным активом Архангельской области. Началось мероприятие с церемонии вступления губернатора в профсоюз работников государственных учреждений.

Председатель федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова вручила губернатору профсоюзный билет за номером 106 001.

Встреча продолжилась обсуждением основных вопросов, стоящих сегодня перед федерацией профсоюзов региона.

Ключевой темой стал вопрос о минимальном размере оплаты труда. Губернатор подчеркнул, что в бюджетной сфере работники соответствующей квалификации, занятые на полный рабочий день, должны получать больше, чем МРОТ. И эта задача органами власти выполняется. В то же время низкоквалифицированный персонал, занятый не на полный рабочий день, переводится на систему аутсорсинга.

По мнению сторон, перевод на аутсорсинг, урегулирование противоречий по МРОТ и северным надбавкам требует профессионального подхода, внимательного отношения к конкретным ситуациям, учёта интересов работников бюджетной сферы и финансовых возможностей районных и областных бюджетов.

Игорь Орлов напомнил, что сегодня вопрос МРОТ находится на рассмотрении Правительства РФ и Государственной Думы и выразил уверенность, что он будет урегулирован в ближайшее время с учётом позиций регионов.