Председатель федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова вручила губернатору профсоюзный билет за номером 106 001.
Встреча продолжилась обсуждением основных вопросов, стоящих сегодня перед федерацией профсоюзов региона.
Ключевой темой стал вопрос о минимальном размере оплаты труда. Губернатор подчеркнул, что в бюджетной сфере работники соответствующей квалификации, занятые на полный рабочий день, должны получать больше, чем МРОТ. И эта задача органами власти выполняется. В то же время низкоквалифицированный персонал, занятый не на полный рабочий день, переводится на систему аутсорсинга.
По мнению сторон, перевод на аутсорсинг, урегулирование противоречий по МРОТ и северным надбавкам требует профессионального подхода, внимательного отношения к конкретным ситуациям, учёта интересов работников бюджетной сферы и финансовых возможностей районных и областных бюджетов.
Игорь Орлов напомнил, что сегодня вопрос МРОТ находится на рассмотрении Правительства РФ и Государственной Думы и выразил уверенность, что он будет урегулирован в ближайшее время с учётом позиций регионов.
12:43