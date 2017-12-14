В преддверии чемпионата мира по футболу в архангельской колонии появился Забивака

В исправительной колонии №5 в Коряжме зимние дни начались с конкурса снежных фигур. Одной из первых работ, появившихся на режимной территории, стала скульптура волка Забиваки, символа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Двухметровую фигуру создали всего за пять дней. Также среди отбывающих наказание планируется в зимний период провести свой турнир по данному виду спорта. Посоревнуются и в перетягивании каната, ставшем уже традиционным и одним из популярных среди осужденных зимним видом спорта.Воспитательная работа с находящимися в местах лишения свободы направлена на их полезную занятость и дальнейшую социализацию. Комплекс мероприятий, проводимых в период отбывания наказания, в том числе с привлечением общественных организаций, помогает показать другую сторону жизни преступившим закон.