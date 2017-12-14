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Общество | Главные новости

В преддверии чемпионата мира по футболу в архангельской колонии появился Забивака

сегодня 10:57
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В исправительной колонии №5 в Коряжме зимние дни начались с конкурса снежных фигур. Одной из первых работ, появившихся на режимной территории, стала скульптура волка Забиваки, символа чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Двухметровую фигуру создали всего за пять дней. Также среди отбывающих наказание планируется в зимний период провести свой турнир по данному виду спорта. Посоревнуются и в перетягивании каната, ставшем уже традиционным и одним из популярных среди осужденных зимним видом спорта.
 
Воспитательная работа с находящимися в местах лишения свободы направлена на их полезную занятость и дальнейшую социализацию. Комплекс мероприятий, проводимых в период отбывания наказания, в том числе с привлечением общественных организаций, помогает показать другую сторону жизни преступившим закон.
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