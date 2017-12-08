Перед Новым годом в РЖД рассказали о полноправных хозяевах нижних полок в поездах

Пользователь сайта Pikabu направил вопрос о принадлежности полок в РЖД. Вскоре ему пришел ответ. По данным сайта life.ru, компания разрешила пассажирам, которые купили билет на нижнюю полку, не пускать сидеть к себе попутчиков с верхней.Примечательно, что пассажир с нижней полки имеет приоритет на размещение своего багажа под ней. Однако до сих пор непонятно, как пассажирам верхних полок обедать, если его может не пустить человек снизу, столик ведь общий?