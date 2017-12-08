Перед Новым годом в РЖД рассказали о полноправных хозяевах нижних полок в поездах
сегодня 13:01
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Многолетний вопрос о принадлежности нижней полки в вагонах поездов с учетом соседей сверху наконец-то решен. Представители РЖД рассказали о своей позиции по этой теме.
Пользователь сайта Pikabu направил вопрос о принадлежности полок в РЖД. Вскоре ему пришел ответ. По данным сайта life.ru, компания разрешила пассажирам, которые купили билет на нижнюю полку, не пускать сидеть к себе попутчиков с верхней.
Примечательно, что пассажир с нижней полки имеет приоритет на размещение своего багажа под ней. Однако до сих пор непонятно, как пассажирам верхних полок обедать, если его может не пустить человек снизу, столик ведь общий?
18:29