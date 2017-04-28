В Заостровье состоялось заседание общественного экспертного совета по туризму при областном Собрании депутатов. В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса и общественники.

Перед совещанием эксперты посетили основные туристические объекты Заостровья. Первым пунктом ознакомительной программы стало посещение гостевого подворья «Фермерская слобода» в деревне Левковка. Подворье появилось на территории бывшей базы мелиорации.



Еще несколько лет назад здесь были только развалины старого здания – сейчас расположились козья ферма, крольчатник, здесь же разводят кур, гусей и уток. Тут же налажено небольшое сыромолочное производство. Помимо козьего молока, гости могут приобрести творог и несколько видов сыра.

Как рассказал фермер Владимир Будейкин, в силу небольших объемов производства молока (в его хозяйстве только семь дойных коз), поставлять сыр на прилавки магазинов он пока не планирует. На один килограмм сыра уходит 10 и более литров молока. Поэтому его продукция – это скорее эксклюзивный товар, для ценителей натуральных и экологически чистых продуктов. Помимо дегустации готовых продуктов фермер устраивает мастер-классы по приготовлению сыра.

В планах у предпринимателя продолжать благоустройство территории и наращивать ассортимент услуг. В прудах он планирует разводить рыбу, а также наладить производство еще одного эксклюзивного продукта – миноги в желе.

Следующим пунктом стало молодое крестьянско-фермерское хозяйство «Кантри-клуб» возле деревни Перхачево. Основное направление деятельности – разведение и содержание лошадей, но есть и небольшой свинарник. Хозяйство занимает шесть гектаров бывших колхозных полей. Меньше чем за год тут появился ангар, в котором расположена конюшня. Сейчас фермеры содержат 17 лошадей. На базе «Кантри-клуба» проходят уроки верховой езды, а для детей с ограниченными возможностями здоровья проводят курсы иппотерапии.

Есть в Заостровье место, на которое неизменно обращают свое внимание все гости. Это каменный храм Сретения Господня и стоящий поблизости деревянный храм Покрова Божией Матери. Иерей Дмитрий Костюченко рассказал об истории заостровских храмов, показал результаты последних реконструкций.

Участники экспертного совета высоко оценили туристский потенциал Приморского района и Заостровья в частности. Близость к Архангельску, Северодвинску и Новодвинску обеспечивает приток туристов. Достойны похвалы и предприниматели, начинающие развивать здесь туристические услуги.

– Здесь многому можно научиться, в одной команде здесь работают представители власти, бизнеса, сотрудники учреждений культуры, – считает заместитель председателя комитета областного Собрания по культуре и туризму Татьяна Седунова. – Тем, кто сейчас начинает заниматься сельским и фермерским туризмом, я хочу пожелать не останавливаться, идти дальше.

Подтверждает серьезное внимание к туристической сфере и руководство Приморского района.

– Туризм мы относим к серьезным отраслям экономики, эта сфера на третьем месте после промышленности и сельского хозяйства, ­– говорит глава Приморского района Валентина Рудкина.

На совещании было отмечено, что для развития туризма в Архангельской области предстоит сделать еще очень многое. Необходимо налаживать туристическую навигацию как в интернете, так и непосредственно на территории региона. За последние годы появилось более 150 туристических указателей, но этого крайне мало. Нужны не только знаки с информацией о памятниках и достопримечательностях. Требуются элементарные указатели с подсказками о ближайших кафе и гостиницах. Также при обустройстве туристской инфраструктуры надо создавать доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большинство исторических зданий и музеев сейчас практически закрыты для инвалидов-колясочников. Обратили внимание эксперты и на внешний образ объектов туризма. По мнению профессионалов, нелишним было бы привлекать дизайнеров к оформлению гостевых домов и ферм. Туристы бывают в разных странах, видят, как устроены аналогичные объекты за рубежом, и чтобы удивить или хотя бы сделать не хуже, надо постараться.

На заседании совета было отмечено, что в бюджете региона на 2017 и 2018 годы средств на развитие регионального туризма заложено значительно меньше, чем раньше.

– Туризм приносит области больше финансовых поступлений, чем область тратит на его развитие. По итогам 2016 года туризм принес в бюджет области более 200 миллионов рублей, а вложено было порядка 20, – констатирует заместитель председателя комитета областного Собрания по культуре и туризму Василий Гришин.