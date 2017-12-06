В рейтинге туристической привлекательности Архангельская область стала «середняком»

Из ста баллов Архангельская область набрала 55 и опустилась на 47 место. Она вошла во вторую группу национального рейтинга туристической привлекательности.

Наш регион обогнали Мурманская и Кировская области. Они расположились на 46 и 45 местах соответственно.



Критерии, по которым оценивалась туристическая привлекательность областей, краев и республик, были самые разные: от уровня развития гостиничного бизнеса и популярности региона у иностранцев до криминогенной обстановки и экологического «здоровья» территории.



Лидером рейтинга ожидаемо стал Краснодарский край, набравший 98,3 балла, второе место заняла Москва (96,8), третье - Московская область (95,5).