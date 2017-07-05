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Общество | Главные новости

В сельском поселении Архангельской области ликвидировано несколько свалок

сегодня 07:58
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Активисты Общероссийского народного фронта в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» ликвидировали несколько свалок вдоль дороги Новодвинск – Лесная речка в Архангельской области.
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К общественникам присоединились представители администрации Лисестровского сельского поселения.

«Эта дорога ведет к небольшим деревням, дачам, садоводческим товариществам. Свалки образовались в результате деятельности безответственных граждан, небрежного отношения к природе, – прокомментировала активист Общероссийского народного фронта Ольга Воронкова. – Мы собрали много мусора, от строительного до бытового, также здесь были найдены ржавые металлические фрагменты механизмов. На одном из участков дорога имеет удобный заезд в лес и ею пользуются как раз те, кто нарушает законы о том, что захламление в лесополосе запрещено. Представители ОНФ будут обращаться в администрацию поселения с просьбой установить в этом месте шлагбаум или искусственное препятствие, чтобы ограничить движение автотранспорта».

С начала работы геоинформационного ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок», на котором любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено 79 свалок, ликвидировано 27 из них. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принять участие в проекте.

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